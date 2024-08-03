В Бурятии несколько часов искали пропавшего на Байкале мальчика

В МВД Бурятии рассказали о поисках потерявшегося на берегу Байкала ребенка, в котором участвовали сотрудники полиции.Происшествие случилось еще 20 июля. Днем в райотдел поступил звонок: 43-летняя улан-удэнка сообщила, что в местности Безымянка на озере Байкал, куда они приехали отдыхать семьей, потерялся её 6-летний сын. Ни взрослые, ни брат с сестрой, с которыми он играл на берегу, и не заметили, как мальчик исчез из виду.Семья организовала поиски, к которым подключились отдыхающие у озера граждане. Однако результата они не дали, и не на шутку обеспокоенная женщина обратилась в полицию.«На место оперативно прибыли полицейские Сергей Ханхашанов и Анатолий Бадмаев. Разделившись, они стали обследовать берег, спрашивая у отдыхающих, не видели ли те малыша. Через полчаса пришла радостная весть: ребёнок найден целым и невредимым. В 1,5 километрах от места пропажи его обнаружил младший сержант полиции Анатолий Бадмаев. Оказалось, что малыш заигрался в компьютерную игру на телефоне и не заметил, как далеко ушел от семьи. А затем, пытаясь найти родных, заблудился ещё больше», - рассказали в МВД Бурятии.Мама мальчика, не скрывая слёз, поблагодарила полицейских. «Спасибо огромное сотрудникам полиции, дай Бог им здоровья, и пусть в их семьях будет всё хорошо и гармонично», - сказала горожанка.Как отметили в МВД, старший участковый Сергей Ханхашанов, принявший участие в поисках малыша, не в первый раз приходит на помощь гражданам в критических ситуациях. В июле 2023 года он вместе с руководителем Прибайкальского отделения «ПРО ВОСВОД» майором Владиславом Третьяковым спас 37-летнюю улан-удэнку с переломом ноги. Мужчины эвакуировали её с 250-метровой горы в поселке Турка и доставили в больницу. Благодаря своевременно оказанной помощи женщине удалось избежать серьезных осложнений после травмы.Фото: МВД Бурятии