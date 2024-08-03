Происшествия 03.08.2024 в 12:14

В Бурятии несколько часов искали пропавшего на Байкале мальчика

Малыш увлекся игрой на телефоне и незаметно ушел от родителей
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии несколько часов искали пропавшего на Байкале мальчика
В МВД Бурятии рассказали о поисках потерявшегося на берегу Байкала ребенка, в котором участвовали сотрудники полиции.

Происшествие случилось еще 20 июля. Днем в райотдел поступил звонок: 43-летняя улан-удэнка сообщила, что в местности Безымянка на озере Байкал, куда они приехали отдыхать семьей, потерялся её 6-летний сын. Ни взрослые, ни брат с сестрой, с которыми он играл на берегу, и не заметили, как мальчик исчез из виду.

Семья организовала поиски, к которым подключились отдыхающие у озера граждане. Однако результата они не дали, и не на шутку обеспокоенная женщина обратилась в полицию.

«На место оперативно прибыли полицейские Сергей Ханхашанов и Анатолий Бадмаев. Разделившись, они стали обследовать берег, спрашивая у отдыхающих, не видели ли те малыша. Через полчаса пришла радостная весть: ребёнок найден целым и невредимым. В 1,5 километрах от места пропажи его обнаружил младший сержант полиции Анатолий Бадмаев. Оказалось, что малыш заигрался в компьютерную игру на телефоне и не заметил, как далеко ушел от семьи. А затем, пытаясь найти родных, заблудился ещё больше», - рассказали в МВД Бурятии.

Мама мальчика, не скрывая слёз, поблагодарила полицейских. «Спасибо огромное сотрудникам полиции, дай Бог им здоровья, и пусть в их семьях будет всё хорошо и гармонично», - сказала горожанка.

Как отметили в МВД, старший участковый Сергей Ханхашанов, принявший участие в поисках малыша, не в первый раз приходит на помощь гражданам в критических ситуациях. В июле 2023 года он вместе с руководителем Прибайкальского отделения «ПРО ВОСВОД» майором Владиславом Третьяковым спас 37-летнюю улан-удэнку с переломом ноги. Мужчины эвакуировали её с 250-метровой горы в поселке Турка и доставили в больницу. Благодаря своевременно оказанной помощи женщине удалось избежать серьезных осложнений после травмы.

Фото: МВД Бурятии
Теги
поиски

Все новости

Wildberries меняет «крышу»
03.08.2024 в 14:00
В Бурятии в сгоревшем доме нашли труп мужчины
03.08.2024 в 13:39
В Бурятии несколько часов искали пропавшего на Байкале мальчика
03.08.2024 в 12:14
В Бурятии танкист умер во время реабилитации
03.08.2024 в 10:35
В Улан-Удэ 20 «вакуумок» откачивают лужи
03.08.2024 в 10:19
Жители Бурятии за неделю отдали мошенникам 15 миллионов рублей
03.08.2024 в 10:02
В Бурятии потушили крупный лесной пожар вблизи поселка Майский
03.08.2024 в 09:46
В Бурятии размыло мост
03.08.2024 в 09:20
В Бурятии продолжается гонка депозитных ставок
03.08.2024 в 08:00
Жизнь после укола
03.08.2024 в 07:00
ЗУРХАЙ
с 31 июля по 6 августа

Читайте также
В Бурятии в сгоревшем доме нашли труп мужчины
Обстоятельства происшествия сейчас выясняются
03.08.2024 в 13:39
Жители Бурятии за неделю отдали мошенникам 15 миллионов рублей
Жертвами интернет-преступников стали 67 человек
03.08.2024 в 10:02
В Бурятии потушили крупный лесной пожар вблизи поселка Майский
Сейчас в лесах республики действует 19 огненных очагов
03.08.2024 в 09:46
В Бурятии размыло мост
Это осложнило жизнь жителям села
03.08.2024 в 09:20
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru