В Бурятии стихия продолжает размывать дороги (видео)

В редакцию «Номер один» обратились жители Заиграевского района, которые не смогли сегодня добраться до работы. Кроме того, некоторые работники, наоборот, не могут вернуться домой с карьера.Но и это еще не все проблемы местных жителей:«Поселок Саган-Нур, ул. Пушкина, 6, вторые сутки топит многоквартирный дом, подвал до первого этажа с водой, откачивают и всё без толку, три дома без света», - сообщают жители.По словам авторов видеороликов, жилищно-коммунальные службы не справляются. На откачке воды работают несколько помп, но устранить последствия стихии полностью они не могут.Напомним, вчера из-за паводков в Бурятии ввели режим ЧС республиканского масштаба. Под воздействие стихии попали сразу Тарбагатайский, Заиграевский, Мухоршибирский районы.Фото: скриншот.