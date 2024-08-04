Происшествия 04.08.2024 в 14:13

В Бурятии стихия продолжает размывать дороги (видео)

Тревожные новости поступают из Заиграевского района
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Текст: Станислав Сергеев
В Бурятии стихия продолжает размывать дороги (видео)
В редакцию «Номер один» обратились жители Заиграевского района, которые не смогли сегодня добраться до работы. Кроме того, некоторые работники, наоборот, не могут вернуться домой с карьера.



Но и это еще не все проблемы местных жителей:

«Поселок Саган-Нур, ул. Пушкина, 6, вторые сутки топит многоквартирный дом, подвал до первого этажа с водой, откачивают и всё без толку, три дома без света», - сообщают жители.



По словам авторов видеороликов, жилищно-коммунальные службы не справляются. На откачке воды работают несколько помп, но устранить последствия стихии полностью они не могут.



Напомним, вчера из-за паводков в Бурятии ввели режим ЧС республиканского масштаба. Под воздействие стихии попали сразу Тарбагатайский, Заиграевский, Мухоршибирский районы.

Фото: скриншот.
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