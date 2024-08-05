В Бурятии полностью закрыли федеральную трассу возле Хонхолоя

Напомним, водителям предлагают три маршрута в объезд поврежденного потопом участка федеральной трассы.





В Бурятии в районе села Хонхолой полностью закрыта федеральная трасса «Байкал». Ранее после потопа там через мост пропускали только легковые автомобили. Однако, по последним данным, мост «повело», поэтому ехать по нему стало небезопасно, сообщает «Мухоршибирь-инфо.24/7».Сейчас на трассе ведутся работы по отсыпке объездной дороги.Фото: пресс-служба правительства Бурятии