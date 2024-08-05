Происшествия 05.08.2024 в 09:58

В Бурятии полностью закрыли федеральную трассу возле Хонхолоя

Там «повело» мост, где еще могли проезжать легковушки
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии полностью закрыли федеральную трассу возле Хонхолоя
В Бурятии в районе села Хонхолой полностью закрыта федеральная трасса «Байкал». Ранее после потопа там через мост пропускали только легковые автомобили. Однако, по последним данным, мост «повело», поэтому ехать по нему стало небезопасно, сообщает «Мухоршибирь-инфо.24/7».

Сейчас на трассе ведутся работы по отсыпке объездной дороги.

Напомним, водителям предлагают три маршрута в объезд поврежденного потопом участка федеральной трассы.


Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Теги
подтопление

Все новости

Жительницу Улан-Удэ заставили выплатить ущерб за ДТП
05.08.2024 в 10:26
В Бурятии сокращается число лесных пожаров
05.08.2024 в 10:15
Около двух тысяч человек посетили учения Белой Тары в Бурятии
05.08.2024 в 10:13
В Бурятии у сельчанина отобрали автомобиль
05.08.2024 в 10:05
В Бурятии полностью закрыли федеральную трассу возле Хонхолоя
05.08.2024 в 09:58
В Бурятии сирота 16 лет ждет жилье от государства
05.08.2024 в 09:41
Жители Бурятии стали снимать на видео нарушителей закона
05.08.2024 в 09:39
В Бурятии продолжают восстанавливать трассу Иркутск – Улан-Удэ – Чита
05.08.2024 в 09:37
Глава Бурятии подвел первые итоги потопа
05.08.2024 в 09:13
Помощь соцработника
05.08.2024 в 09:00
ЗУРХАЙ
с 31 июля по 6 августа

Читайте также
В Бурятии сокращается число лесных пожаров
Новых возгораний не возникает, а старые пожары дотушивают
05.08.2024 в 10:15
В Бурятии сирота 16 лет ждет жилье от государства
В 2015 году женщине дали квартиру, но жить в ней оказалось невозможно
05.08.2024 в 09:41
В Бурятии продолжают восстанавливать трассу Иркутск – Улан-Удэ – Чита
Задействовано 5 экскаваторов, фронтальный погрузчик, автогрейдер и 17 самосвалов
05.08.2024 в 09:37
Глава Бурятии подвел первые итоги потопа
Потоками воды смыло километры дорог и девять мостов
05.08.2024 в 09:13
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru