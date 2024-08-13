В Улан-Удэ фигурантом дела о краже стала 73-летняя горожанка

10 августа в полицию Улан-Удэ поступило заявление от студента одного из вузов Бурятии. Молодой человек сообщил, что потерял банковскую карту, а после с нее начали списывать деньги за покупки в различных магазинах. Общая сумма ущерба составила 3087 рублей.«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции изъяли записи с камер видеонаблюдения в торговых точках, где совершались покупки. С их помощью был найден подозреваемый в краже. Им оказалась 73-летняя горожанка. Женщину задержали, она дала признательные показания», - рассказали в МВД Бурятии.Пенсионерка пояснила, что нашла банковскую карту на улице и вместо того, чтобы сообщить об этом в полицию, воспользовалась ей. Пожилая женщина совершила несколько покупок, расплатившись найденной картой, похитив тем самым деньги со счета студента.По факту кражи сейчас возбуждено уголовное дело. Известно, что подозреваемая ранее не судима, пенсионерка трудится в одной из торговых компаний на должности технического работника.Фото: pixabay.com