Происшествия 13.08.2024 в 17:25

Во избежание несчастий в Бурятии закрыли сельский Дом культуры

Стены местного ДК сильно покосило от дождя
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Во избежание несчастий в Бурятии закрыли сельский Дом культуры

В Заиграевском районе Бурятии сельский Дом культуры покосило от проливного дождя, прошедшего накануне. Помимо этого, всплыли и другие образовавшиеся недочеты, поэтому во избежание несчастных случаев местные чиновники решили закрыть культурное заведение.

Как оказалось из-за проливных дождей прошедших еще прошлым летом подвал ДК затопило, но мер по отводу воды вовремя не приняли. Стены здания, находящегося в собственности администрации МО СП «Шабурское», деформировались, а в одном из помещений образовалась сквозная трещина. Этим лето ситуация усугубилась. Из-за обильных осадков подвал снова затопило. Вдобавок ко всему прочему в здании протекла крыша и залило проводку.

- В результате окисления проводки произошло замыкание. На данный момент из-за деформации стен оторвалось и разбилось зеркало в кабинете хореографии. В целях недопущения несчастных случаев, 3 августа здание было обесточено, - оповестили жителей в вайбер-группе Шабурского поселения.

Совет депутатов МО СП «Шабурское» принял решение «законсервировать» здание от массовых мероприятий во избежание трагедии, сообщается в Заиграевской газете «Вперёд».

- Кроме проводки и деформации стен у нас возле подвала провалилась земля, половина пожарных сигнализаций вышла из строя. Но несмотря на ситуацию, мы сохранили рабочие места всех сотрудников ДК, относящихся к поселковой администрации. У них изменился только график и функционал. В дневное время работает библиотека, сторожа охраняют здание, - рассказала глава МО СП «Шабурское» Жанна Климова.

Сейчас поселковая администрация находится в поисках решения проблемы, потому что пока не известно, признают здание 1987 года аварийным или ему все же сможет помочь капитальный ремонт.

Фото: Номер один

Теги
дом культуры село ремонт аварийное жилье

Все новости

Итоги буддийского форума: Бурятия признана центром традиционной медицины России
13.08.2024 в 18:17
Министр иностранных дел России поприветствовал участников буддийского форума в Улан-Удэ
13.08.2024 в 17:58
Глава Бурятии поприветствовал гостей II Международного буддийского форума
13.08.2024 в 17:57
В двух микрорайонах Улан-Удэ отключат горячую воду
13.08.2024 в 17:46
В консорциум вузов «Буддийское образование» вошли ВСГИК и ЗабГУ
13.08.2024 в 17:39
Во избежание несчастий в Бурятии закрыли сельский Дом культуры
13.08.2024 в 17:25
Житель Бурятии до смерти забил родного отца кочергой
13.08.2024 в 17:23
В Баргузинском районе убрали еще одну свалку
13.08.2024 в 17:11
В Улан-Удэ горела квартира в пятиэтажке
13.08.2024 в 17:08
Народный Хурал Бурятии поддерживает бойцов СВО
13.08.2024 в 17:04
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 августа

Читайте также
Житель Бурятии до смерти забил родного отца кочергой
Эксперты пришли к выводу, что в момент жуткой расправы мужчина был вменяем
13.08.2024 в 17:23
В Улан-Удэ горела квартира в пятиэтажке
Плотный дым заставил жильцов покинуть подъезд
13.08.2024 в 17:08
В ДТП погибло более 50 жителей Бурятии
Их смерть наступила из-за несоблюдения правил дорожного движения водителями
13.08.2024 в 16:22
В Улан-Удэ фигурантом дела о краже стала 73-летняя горожанка
Пенсионерка воспользовалась банковской картой, которую потерял студент
13.08.2024 в 15:32
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru