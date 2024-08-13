Во избежание несчастий в Бурятии закрыли сельский Дом культуры

В Заиграевском районе Бурятии сельский Дом культуры покосило от проливного дождя, прошедшего накануне. Помимо этого, всплыли и другие образовавшиеся недочеты, поэтому во избежание несчастных случаев местные чиновники решили закрыть культурное заведение.

Как оказалось из-за проливных дождей прошедших еще прошлым летом подвал ДК затопило, но мер по отводу воды вовремя не приняли. Стены здания, находящегося в собственности администрации МО СП «Шабурское», деформировались, а в одном из помещений образовалась сквозная трещина. Этим лето ситуация усугубилась. Из-за обильных осадков подвал снова затопило. Вдобавок ко всему прочему в здании протекла крыша и залило проводку.

- В результате окисления проводки произошло замыкание. На данный момент из-за деформации стен оторвалось и разбилось зеркало в кабинете хореографии. В целях недопущения несчастных случаев, 3 августа здание было обесточено, - оповестили жителей в вайбер-группе Шабурского поселения.

Совет депутатов МО СП «Шабурское» принял решение «законсервировать» здание от массовых мероприятий во избежание трагедии, сообщается в Заиграевской газете «Вперёд».

- Кроме проводки и деформации стен у нас возле подвала провалилась земля, половина пожарных сигнализаций вышла из строя. Но несмотря на ситуацию, мы сохранили рабочие места всех сотрудников ДК, относящихся к поселковой администрации. У них изменился только график и функционал. В дневное время работает библиотека, сторожа охраняют здание, - рассказала глава МО СП «Шабурское» Жанна Климова.

Сейчас поселковая администрация находится в поисках решения проблемы, потому что пока не известно, признают здание 1987 года аварийным или ему все же сможет помочь капитальный ремонт.

Фото: Номер один