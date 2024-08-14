В Бурятии насмерть сбили мужчину

Смертельное ДТП произошло сегодня ранним утром в Селенгинском районе Бурятии. Как сообщает вайбер-чат «Селенга-инфо.24/7», неподалеку от поселка Новоселенгинск неустановленный автомобиль сбил пешехода. От полученных травм 51-летний мужчина скончался на месте.После наезда автомобиль скрылся. Всех, кто владеет информацией о данном происшествии, полиция просит позвонить по телефону 8 (30145) 42702.Фото: «Номер один»