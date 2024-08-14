Происшествия 14.08.2024 в 12:00
В Бурятии насмерть сбили мужчину
Водитель с места происшествия скрылся
Текст: Андрей Константинов
Смертельное ДТП произошло сегодня ранним утром в Селенгинском районе Бурятии. Как сообщает вайбер-чат «Селенга-инфо.24/7», неподалеку от поселка Новоселенгинск неустановленный автомобиль сбил пешехода. От полученных травм 51-летний мужчина скончался на месте.
После наезда автомобиль скрылся. Всех, кто владеет информацией о данном происшествии, полиция просит позвонить по телефону 8 (30145) 42702.
Фото: «Номер один»
После наезда автомобиль скрылся. Всех, кто владеет информацией о данном происшествии, полиция просит позвонить по телефону 8 (30145) 42702.
Фото: «Номер один»
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