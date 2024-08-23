Происшествия 23.08.2024 в 16:04

В Бурятии задержали негостеприимных жителей Гусиноозерска

Мужчины отобрали телефон у гостя из соседнего региона
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии задержали негостеприимных жителей Гусиноозерска
Рано утром в одной из гостиниц Гусиноозерска сработала кнопка тревожной сигнализации. На место прибыла группа задержания вневедомственной охраны.

К приехавшим росгвардейцам обратился постоялец гостиницы, житель соседнего региона. Мужчина сообщил, что на улице неизвестные во время совместного употребления алкоголя отобрали у него телефон и скрылись.

«Установив приметы злоумышленников, правоохранители направились отрабатывать близлежащую территорию. Возле автовокзала росгвардейцы заметили людей, похожих на подозреваемых. При досмотре у них обнаружили украденный телефон», - рассказали в Росгвардии Бурятии.

Злоумышленниками оказались местные жители в возрасте 40 и 45 лет. Их доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.

Фото: Росгвардия Бурятии
Теги
грабеж

Все новости

Байкал страдает от пластика
23.08.2024 в 16:20
В Бурятии задержали негостеприимных жителей Гусиноозерска
23.08.2024 в 16:04
От семечки до сосновой рощи. Как восстанавливают леса в Бурятии
23.08.2024 в 15:28
Пассажиры ВСЖД охотно сдают пустую тару в фандоматы на вокзалах
23.08.2024 в 15:27
В Улан-Удэ временно изменится схема маршрута №57
23.08.2024 в 15:11
Участник парада Победы из Бурятии погиб на СВО
23.08.2024 в 14:48
«Пускай поскорей ее заберут в детский дом»
23.08.2024 в 14:10
В Бурятии косарь стащил у строителей 160-литровую бочку масла
23.08.2024 в 14:01
Сельчанка из Бурятии потеряла более 5 млн рублей на «инвестировании»
23.08.2024 в 13:43
Жителя Бурятии посадили на три года за случайный поджог леса
23.08.2024 в 13:33
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 августа

Читайте также
В Бурятии косарь стащил у строителей 160-литровую бочку масла
Воспользоваться похищенным мужчина не успел
23.08.2024 в 14:01
Сельчанка из Бурятии потеряла более 5 млн рублей на «инвестировании»
Все деньги женщина взяла в кредит
23.08.2024 в 13:43
Жителя Бурятии посадили на три года за случайный поджог леса
Мужчина бросил окурок и спички в горючий мусор в лесу
23.08.2024 в 13:33
В Бурятии семья с детьми осталась без крыши над головой
Пожар в доме возник из-за нескольких одновременно включенных электроприборов
23.08.2024 в 10:39
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru