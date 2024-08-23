В Бурятии задержали негостеприимных жителей Гусиноозерска

Рано утром в одной из гостиниц Гусиноозерска сработала кнопка тревожной сигнализации. На место прибыла группа задержания вневедомственной охраны.К приехавшим росгвардейцам обратился постоялец гостиницы, житель соседнего региона. Мужчина сообщил, что на улице неизвестные во время совместного употребления алкоголя отобрали у него телефон и скрылись.«Установив приметы злоумышленников, правоохранители направились отрабатывать близлежащую территорию. Возле автовокзала росгвардейцы заметили людей, похожих на подозреваемых. При досмотре у них обнаружили украденный телефон», - рассказали в Росгвардии Бурятии.Злоумышленниками оказались местные жители в возрасте 40 и 45 лет. Их доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.Фото: Росгвардия Бурятии