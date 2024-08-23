Происшествия 23.08.2024 в 16:04
В Бурятии задержали негостеприимных жителей Гусиноозерска
Мужчины отобрали телефон у гостя из соседнего региона
Текст: Андрей Константинов
Рано утром в одной из гостиниц Гусиноозерска сработала кнопка тревожной сигнализации. На место прибыла группа задержания вневедомственной охраны.
К приехавшим росгвардейцам обратился постоялец гостиницы, житель соседнего региона. Мужчина сообщил, что на улице неизвестные во время совместного употребления алкоголя отобрали у него телефон и скрылись.
«Установив приметы злоумышленников, правоохранители направились отрабатывать близлежащую территорию. Возле автовокзала росгвардейцы заметили людей, похожих на подозреваемых. При досмотре у них обнаружили украденный телефон», - рассказали в Росгвардии Бурятии.
Злоумышленниками оказались местные жители в возрасте 40 и 45 лет. Их доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.
Фото: Росгвардия Бурятии
К приехавшим росгвардейцам обратился постоялец гостиницы, житель соседнего региона. Мужчина сообщил, что на улице неизвестные во время совместного употребления алкоголя отобрали у него телефон и скрылись.
«Установив приметы злоумышленников, правоохранители направились отрабатывать близлежащую территорию. Возле автовокзала росгвардейцы заметили людей, похожих на подозреваемых. При досмотре у них обнаружили украденный телефон», - рассказали в Росгвардии Бурятии.
Злоумышленниками оказались местные жители в возрасте 40 и 45 лет. Их доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.
Фото: Росгвардия Бурятии
Тегиграбеж