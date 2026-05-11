В Бурятии синоптики засекретили погоду

Жители республики лишились оперативной информации о погоде. Причем случилось это как-то внезапно, без предупреждения и внятных объяснений. Многолетний период, когда Бурятский гидрометцентр радовал граждан ежечасными свежими данными - температура, влажность, давление, скорость ветра, недавно закончился. «Номер один» разобрался, почему сайт с погодой сдал назад в тот момент, когда все вокруг стремится быть намного быстрее.Работой в сфере погоды на территории республики занимается Бурятский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Он является не самостоятельным подразделением соответствующей федеральной «погодной» структуры, а филиалом Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.Самым полезным сервисом сайта гидрометцентра всегда была информация о фактической погоде. Заходишь на главную страницу, выбираешь свой город и вот они - свежие цифры. Температура за окном, влажность, давление, ветер. Данные обновлялись каждый час. Удобно, быстро, не надо гадать - брать ли зонт и надевать ли шапку.Теперь все иначе. Обновление происходит только восемь раз в сутки. Деградация довольно заметная и, прямо скажем, странная. Как ни крути, но все привыкли, что сервисы стараются развиваться в сторону расширения предоставляемой пользователям информации, повышения ее оперативности, точности и т. д. А тут - шаг назад.Как выяснилось, вышел документ, который перекроил правила игры.- С 1 марта 2026 года вступил в силу Приказ Минприроды России № 287 от 11.07.2026 года «Об утверждении состава информации общего назначения и периодичности ее предоставления». Из разъяснений Росгидромета по пункту «Данные наблюдений о фактическом состоянии погоды из государственной наблюдательной сети» приложения к приказу на сайтах следует размещать данные в срок наблюдения в любом удобном виде: в виде карт, таблиц, текста, - сообщила нашему изданию начальник Бурятского ЦГМС - филиала Забайкальского УГМС Нина Усова.Дальше начинается самое интересное. Она отметила, что в соответствии с регламентом Всемирной метеорологической организации наземные метеорологические наблюдения производятся восемь раз в сутки через три часа по Всемирному скоординированному времени (среднее солнечное время нулевого Гринвичского меридиана). Срок наблюдения установлен в полночь, а также в 3, 6, 9, 12, 15, 18 и 21 час. По местному времени это, соответственно, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 2 и 5 часов. И теперь оперативность информирования именно такова.При этом, по ее словам, «отражение на сайте фактической информации в срок наблюдения не повлияло на оперативность работы Бурятского ЦГМС».То есть, как мы поняли, синоптики могли бы и впредь ежечасно обновлять сведения о фактической погоде, но вынуждены сократиться до восьми раз в сутки. Кстати, Иркутское УГМС тоже находится на точно таком же «восьмиразовом» режиме. Реформа, судя по всему, накрыла своим медным тазом все регионы России.Так существовал ли прямой запрет на ежечасное информирование? Бурятские синоптики ответ не дали. Просто указали на Всемирную метеорологическую организацию. Осталось непонятным одно: если бы в стране продолжили сообщать гражданам о погоде ежечасно, ее что - исключили бы из этой международной организации?Ситуация странная. Если запрет не вводился, почему бы Бурятскому гидрометцентру не продолжить выдавать погоду и в «опорные» часы, и в «промежуточные»?Говоря о сайте своего филиала, в целом начальник отметила, что в настоящее время технические возможности сайта ограничены, но специалисты работают над дизайном и функционалом, чтобы сделать его более удобным.Если сравнить освещение гидрологической обстановки в Иркутской области и в Бурятии, сравнение выйдет не в нашу пользу. Иркутяне пишут о своих реках так, будто ведут репортаж с места событий. Подробно, с перечислением, не жалея места на сайте.Вот лишь фрагмент их апрельской сводки.«...на левобережных притоках р. Ангары и на малых реках Южного Прибайкалья отмечается потемнение льда, подвижки, разводья 10 - 70%, закраины 10 - 30%, полыньи 10 - 50%, остаточные забереги, вода на льду. На малых реках Качугского района, р. Лена в районе д. Чанчур, р. Уда в районе с. Алыгджер, реках Утулик, Топорок, Куда, Снежная, Солзан, Иркут, Китой, р. Белая в районе рп. Мишелевка отмечается вскрытие ото льда...»Этот обзор интересно читать. Такое внимание к деталям, конкретным рекам и речушкам области затягивает. Видишь картинку.А что Бурятия? Наши синоптики придерживаются совсем другого взгляда.- Для лучшего понимания информации и во избежание специализированной терминологии гидрологическая информация на сайте изложена кратко и конкретно, - объясняют они.И вот как выглядит эта «краткость и конкретность».«...По данным стационарных пунктов наблюдений, отдельные участки рек республики полностью очистились ото льда, на остальных реках наблюдаются остаточные ледовые явления; на реках юго-западных районов продолжается процесс разрушения ледяного покрова. На большинстве рек северных районов сохраняется ледостав, на отдельных реках появились признаки начала процесса ледоразрушения».Изложено действительно кратко. Общими словами. Но вот с конкретикой беда. Ни одна река не упомянута по имени.«Отдельные участки рек республики полностью очистились ото льда». Интересный факт общего характера. А где эти участки, осталось покрыто тайной.«На большинстве рек северных районов сохраняется ледостав, на отдельных реках появились признаки начала процесса ледоразрушения». Может быть, стоит перечислить реки севера Бурятии, где еще держится лед? И реки, где уже заметны признаки весны?Увы, в итоге житель Бурятии, заглянув на оба сайта, будет знать о положении на иркутских реках больше, чем о бурятских. Краткость, конечно, - сестра таланта. Но здесь она враг информативности. Человек не задержится подольше на сайте Бурятского ЦГМС, читая, как река у села, где он провел школьные годы, освобождается ото льда. Потому что синоптики не пишут, на каком именно участке ломается лед.«При поступлении спутниковой информации по рекам на территории республики космоснимки с описанием размещаются в разделе «Новости», - добавляют в гидрометцентре. Но почему-то не размещаются прямо в обзоре.По озеру Байкал сложилась своя, почти детективная ситуация.- Гидрологические наблюдения на озере Байкал осуществляет ФГБУ «Иркутское УГМС», - пояснила Нина Усова.Это сразу видно по сайту иркутских синоптиков. Там, к примеру, можно было узнать толщину льда. Где выше нормы, где около, а где и ниже, причем с точностью до сантиметра: «В районе метеостанции Узур - ниже нормы на 11 см, в районе с. Сухая - ниже нормы на 33 см...».А теперь вопрос: почему гидрологические наблюдения на Байкале находятся в руках иркутян? Ведь основная часть 2100-километровой береговой линии – это территория Бурятии. Данный факт отражен даже на сайте МИД России: «На территории Бурятии находится большая часть (около 60% береговой линии) озера Байкал, самого глубокого пресноводного озера в мире».Бурятские синоптики наверняка справятся не хуже.Думается, пора поднять этот вопрос в Москве. Как и вопрос о повышении статуса Бурятского ЦГМС до Бурятского УГМС. И об увеличении постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в Улан-Удэ и других населенных пунктах. И о прочих проблемах: погоде, экологии, мониторинге окружающей среды.Трагедия уходит под лед, сгорает в пламени и срывается с гор именно там, где метеосводка теряет свою оперативность и детализацию. Год назад в республике зафиксировали более сотни лесных пожаров только от сухих гроз, а сильный ветер разносил огонь на огромные территории, делая его неуправляемым; засуха уничтожила десятки тысяч гектаров сельхозугодий, оставив целые хозяйства без урожая; десятки людей погибли, провалившись под некрепкий байкальский лед, толщина которого, как оказалось, может не выдержать даже одного человека; в горах туристические группы накрывало лавинами, а неподготовленные путешественники замерзали насмерть из-за внезапных перемен погоды. В таких условиях житель или гость республики, не имея доступа к точным, ежечасным данным о температуре, силе и направлении ветра, толщине льда и лавинной опасности, выходит на маршрут или в поле фактически с завязанными глазами.Каждый потерянный час обновления метеоданных - это не просто неудобство, а умноженный на ноль шанс вовремя ввести запрет на выход на лед, передислоцировать пожарные расчеты до подхода штормового фронта или предупредить группу в горах о критическом перепаде температур. Экономика, туристическая привлекательность и человеческие жизни в регионе стоят неизмеримо дороже бюрократического регламента, спущенного федеральным приказом.