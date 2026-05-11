Общество 11.05.2026 в 12:24

В Бурятии очистные сооружения превратились в руины

Ситуацией заинтересовалась прокуратура
Текст: Андрей Константинов
Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура проверила очистные сооружения в селе Новая Брянь. Основанием для этого стали публикации в СМИ.

«Установлено, что износ очистных сооружений составляет 100%. Надлежащая очистка сбрасываемых сточных вод на грунт не обеспечивается», - констатировали проверяющие.

 
По итогам проверки надзорщики подали иск в суд. Они потребовали от местной администрации внести очистные сооружения в реестр объектов муниципальной собственности, передать их в установленном порядке специализированной организации для эксплуатации, а также обеспечить доведение качества очистки сточных вод до установленных нормативов. 


«Иск находится на рассмотрении. Также руководителю муниципального предприятия внесено представление», - сообщает прокуратура.

 
Ранее по иску природоохранной прокуратуры суд обязал местные власти разработать проект и построить новые очистные сооружения.
 
«Вопрос находится под контролем», - заверили в природоохранной прокуратуре.

Фото: природоохранная прокуратура
