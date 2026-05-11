В Бичурском районе водитель заплатит 400 тысяч рублей за сбитого насмерть пешехода

В Бичурском районе водитель сбил человека насмерть и уехал. Погибшего нашли на дороге. Мужчина получил такие травмы, что скончался на месте. Водитель не остановился, не вызвал скорую, не попытался помочь - просто скрылся. Следствие установило, что у него была реальная возможность оказать помощь, но он этого не сделал.Трагедия случилась 10 марта 2023 года. Водитель автомобиля сбил пешехода в районе одного из домов в Бичурском районе. Погибшим оказался местный житель. В его крови нашли алкоголь - степень опьянения расценили как среднюю. Но очевидцев, которые бы видели сам момент наезда, не было. Поэтому судить о том, как именно пешеход оказался на проезжей части - шёл, стоял или лежал - невозможно.Водителя задержали, возбудили уголовное дело по двум статьям: за нарушение правил дорожного движения, повлёкшее смерть, и за оставление в опасности. Однако в марте 2025 года оба дела прекратили. Первое - за отсутствием состава преступления: экспертиза показала, что избежать наезда водитель не мог. Второе - за истечением сроков давности. Формально ответственности мужчина не понёс, но факт остаётся фактом: он сбил человека и уехал, даже не попытавшись помочь.Вдова погибшего обратилась в суд за компенсацией морального вреда. Просила 5,5 миллиона рублей, потом снизила требования до 3,5 миллиона. В суде она рассказывала, что смерть мужа стала для неё тяжёлой утратой. Погибшего характеризовали положительно - и на работе, и в селе, и в администрации поселения.Водитель настаивал, что суммы завышены. Его адвокат указывал на тяжёлое материальное положение: на иждивении двое малолетних детей, супруга в декрете. Также защита ссылалась на то, что погибший сам находился в состоянии алкогольного опьянения, что могло повлиять на происшествие.Судебная коллегия Верховного суда Бурятии изучила материалы уголовного дела и установила: прямых доказательств грубой неосторожности пешехода нет. Алкоголь в крови погибшего действительно нашли, но это не значит, что он выскочил на дорогу или лежал на асфальте. Обстоятельства наезда так и остались невыясненными. А значит, уменьшать компенсацию по этому основанию суд не стал.Судья также учёл, что водитель, сбив человека, скрылся с места ДТП и не оказал помощи, хотя имел такую возможность. Уголовное дело за оставление в опасности прекратили только из-за истечения сроков - по нереабилитирующему основанию. Это значит, что сам факт оставления человека в беде сомнений не вызывает.В итоге с водителя взыскали 400 тысяч рублей компенсации морального вреда, а также расходы на представителя и оформление доверенности. В иске к супруге водителя, на которую был зарегистрирован автомобиль, отказали - ответственность как владельца источника повышенной опасности лежит на том, кто был за рулём.Фото: «Номер один»