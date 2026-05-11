Происшествия 11.05.2026 в 14:15
Вооруженный мужчина устроил стрельбу возле здания райсуда в Забайкалье
Он что-то не поделил с обидчиком и случайно ранил прохожую
Текст: Иван Иванов
Жителя Акши в Забайкальском крае будут судить за стрельбу у кафе «Уют», в результате которой пострадала женщина. По данным следствия, ночью 22 февраля мужчина пришел к заведению с ружьем и открыл огонь по людям, стоявшим возле кафе.
Как сообщил информационный портал «Чита.ру», обвиняемый перепутал женщину со своим обидчиком, с которым ранее подрался. Пуля попала пострадавшей в предплечье. Стрельба произошла рядом с районным судом и в одном квартале от районной администрации, прокуратуры Акшинского района и отделения полиции. Женщину экстренно доставили в больницу, ей удалось выжить.
После происшествия мужчину взяли под стражу. Следствие посчитало, что он может скрыться или оказать давление на свидетелей.
Уголовное дело направлено в суд. В случае признания вины обвиняемому грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.
