Происшествия 11.05.2026 в 14:15

Вооруженный мужчина устроил стрельбу возле здания райсуда в Забайкалье

Он что-то не поделил с обидчиком и случайно ранил прохожую
Текст: Иван Иванов
Жителя Акши в Забайкальском крае будут судить за стрельбу у кафе «Уют», в результате которой пострадала женщина. По данным следствия, ночью 22 февраля мужчина пришел к заведению с ружьем и открыл огонь по людям, стоявшим возле кафе.

Как сообщил информационный портал «Чита.ру», обвиняемый перепутал женщину со своим обидчиком, с которым ранее подрался. Пуля попала пострадавшей в предплечье. Стрельба произошла рядом с районным судом и в одном квартале от районной администрации, прокуратуры Акшинского района и отделения полиции. Женщину экстренно доставили в больницу, ей удалось выжить.

После происшествия мужчину взяли под стражу. Следствие посчитало, что он может скрыться или оказать давление на свидетелей.

Уголовное дело направлено в суд. В случае признания вины обвиняемому грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.
