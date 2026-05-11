Общество 11.05.2026 в 10:40

В Бурятии перекрыли канал незаконной миграции

Железнодорожный райсуд приговорил улан-удэнца к трем годам лишения свободы за визовую аферу с гражданами КНР
Текст: Макар Захаров
"Номер один"

УФСБ России по Республике Бурятия пресекло криминальную схему, которую создал улан-удэнец для незаконного въезда иностранцев в Россию.

Оперативники выяснили, что задержанный, являясь руководителем коммерческих организаций, использовал служебное положение в корыстных целях.

– Злоумышленник оформлял и направлял в уполномоченные органы фиктивные документы, содержащие недостоверные сведения о целях въезда и гарантийных обязательствах принимающей стороны. На основании этих бумаг иностранные граждане получали визы и въезжали на территорию Российской Федерации. Противоправные действия позволили организовать незаконный въезд в нашу страну 60 граждан Китайской Народной Республики, – рассказали нашему изданию в пресс-службе.

Кроме того, он создал все условия для незаконного въезда еще 26 человек.

Сотрудники республиканского управления ФСБ возбудили и расследовали уголовное дело. Действия фигуранта квалифицировали по трем эпизодам, подпадающим под пункт «в» части 2 статьи УК РФ – «Организация незаконной миграции».

Железнодорожный районный суд признал подсудимого виновным. Приговор определил наказание в виде трех лет лишения свободы.

– Осужденный будет отбывать срок в исправительной колонии общего режима. Также суд назначил ему крупный денежный штраф в размере 400 тысяч рублей, – добавили в пресс-службе.

