Происшествия 11.05.2026 в 12:08
В Улан-Удэ пьяные парни на «Марке» завершили поездку в больнице
Иномарка протаранила столб на улице Сахьяновой
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства дорожного происшествия, случившегося вчера поздно вечером на улице Сахьяновой.
«По предварительным данным, водитель автомобиля «Тойота Марк 2» без номеров, не справился с управлением и врезался в столб. В результате аварии травмы получили три находившихся в машине. Все пострадавшие, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, госпитализированы. В настоящее время выясняется, кто из них находился за рулём», - рассказали в Госавтоинспекции.
