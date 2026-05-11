В Улан-Удэ пьяные парни на «Марке» завершили поездку в больнице

В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства дорожного происшествия, случившегося вчера поздно вечером на улице Сахьяновой.«По предварительным данным, водитель автомобиля «Тойота Марк 2» без номеров, не справился с управлением и врезался в столб. В результате аварии травмы получили три находившихся в машине. Все пострадавшие, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, госпитализированы. В настоящее время выясняется, кто из них находился за рулём», - рассказали в Госавтоинспекции.