Происшествия 11.05.2026 в 10:28

В Бурятии тушат один лесной пожар

Лес горит в Иволгинском районе
Текст: Андрей Константинов
Фото: РАЛХ
За прошедшие сутки в лесах республики обнаружено три пожара, сообщает Республиканское агентство лесного хозяйства. В Заиграевском районе на землях Минобороны возгорание возникло из-за неосторожного обращения с огнём, в Иволгинском районе - по причине перехода огня с населённого пункта, в Кабанском районе - из-за перехода с земель сельхозназначения. 

«На утро 11 мая ликвидировано четыре пожара: в Баунтовском, Заиграевском и Кабанском районах на общей площади 15,5 га. Продолжаются работы по тушению лесного пожара в Иволгинском районе на общей площади 15 га. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет. С огнём сражается 61 человек, из числа авиалесоохраны и лесной охраны, задействовано 11 единицы лесопожарной техники», - рассказали в РАЛХе.
