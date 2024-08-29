В Бурятии двое подростков покончили с собой

Зампред правительства Бурятии Евгения Лудупова вчера провела внеплановое экстренное заседание республиканской комиссии по делам несовершеннолетних. Причиной этого стали детские суициды. Как сообщила зампред, в августе произошел уже второй случай, когда подросток добровольно ушел из жизни. Подробности этих происшествий Евгения Лудупова не привела.«Нам, взрослым, важно слушать и слышать детей, поддерживать их в любые минуты. Да и вообще всегда быть для них надежной опорой и защитой. Дорогие родители и учителя, давайте будем внимательны и неравнодушны к детям, особенно сейчас в осеннее время, в период адаптации к новому учебному году, возможно, к новой образовательной организации, к новому коллективу», - обратилась чиновница к жителям Бурятии.Фото: russianstock.ru