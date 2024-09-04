Происшествия 04.09.2024 в 09:21
В Бурятии действует всего один лесной пожар
Его устроила сухая гроза
Текст: Елена Кокорина
За прошедшие сутки в Бурятии обнаружено одно возгорание в Баунтовском районе. Причиной возникновения стала сухая гроза.
- На утро 4 сентября ликвидирован очаг в Баунтовском районе, на общей площади 58 гектаров. Один пожар в Баунтовском районе на площади 2 гектаров еще продолжает действовать, - рассказали в Республиканском агентстве лесного хозяйства.
В ведомстве напоминаем, что в Бурятии продолжает действовать особый противопожарный режим. В период его действия находиться в лесу можно только в специально отведенных местах.
Фото: РАЛХ