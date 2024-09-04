Пропавшую 21 год назад студентку официально признали убитой

Евгений Чуплинский убивал девушек и женщин в Новосибирске с 1998 года по 2006 год. Он служил сначала во вневедомственной охране, потом - в дежурной части милиции. За созвучность фамилии и слащавый характер сослуживцы звали его Чупа-Чупс. На его счету судом доказано убийства 19 девушек, часть из них так и осталась неопознанной. Многих своих жертв он подвозил на машине. Возможно, юная Катя стала одной из них. Сейчас Чуплинский отбывает пожизненный срок в тюрьме.



