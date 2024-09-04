Происшествия 04.09.2024 в 14:50

Пропавшую 21 год назад студентку официально признали убитой

К преступлению, возможно, причастен маньяк
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Текст: КП-Новосибирск
Пропавшую 21 год назад студентку официально признали убитой
Катя пропала в 2003 году. Фото: с сайта «Жди меня»
В Новосибирске дело пропавшей 21 год назад Екатерины Завьяловой расследуют заново. И теперь известно - это точно убийство. Тело 18-летней студентки нашли. Это стало ясно спустя 20 лет. Один из подозреваемых в преступлении - Евгений Чуплинский, маньяк, который в 90-х и начале «нулевых» убивал в Новосибирске девушек, при этом начинал это делать, когда служил в МВД. Мама Кати также считает, что в деле об убийстве ее дочери могут быть замешаны люди при погонах. Подробнее — в материале КП-Новосибирск.

18-летняя Катя приехала в Новосибирск из Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного округа. Девушка поступила в медицинскую академию (сейчас НГМУ – ред.), чтобы стать стоматологом. Мама сняла ей комнату в трешке на Кропоткина. Катя жила там с хозяйкой квартиры и ее дочкой, училась и звонила маме домой. А со 2 ноября звонки прекратились.

- В ноябре 2003 года я, как обычно, позвонила хозяйке квартиры, и она мне сказала, что Кати уже три дня нет дома. Я сразу поняла, что что-то случилось, прилетела в Новосибирск. Дочка хозяйки рассказала, что они с Катей 2 ноября пошли в кафе, посидели там, с ними познакомились парни, а после этого моя дочка уехала в клуб с ними и вот так пропала, - рассказывала Елена Завьялова, мама Кати. - Я пришла писать заявление в милицию, а мне сказали: «Сейчас праздники, приходите потом».

Елена расклеивала ориентировки о пропаже дочери около клуба, на районе, обзванивала морги и больницы. Женщина цеплялась за каждую ниточку, которая могла бы помочь привести к дочери.

Катя не сильно успела обзавестись друзьями в Новосибирске. Но Елена вспоминает, что одним из ее первых знакомых был заместитель отдела уголовного розыска района, где находилось дело. Женщина считает, что он что-то знал об исчезновении ее дочери.

- Я была против общения Кати и этого милиционера, тем более он старше нее был, - рассказывала Елена. - Катя старалась меня успокоить, говорила, что он же в органах служит и не обидит ее. В общем, кажется, дочка была в него влюблена. А он эту связь скрывал и позже всячески отрицал. Когда дочка пропала, я просила его о помощи, но он на это не реагировал.

Только в 2004 году было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», тогда поиски результатов не дали.

Спустя 20 лет мама Кати обратилась за помощью к Александру Бастрыкину, предала огласку этому делу и дала интервью КП-Новосибирск. В апреле этого года Бастрыкин поставил ход расследования на контроль.

Сегодня, 3 сентября, стало известно, что останки девушки найдены. Причем, оказалось, что найдены они были давно. Но силовики не могли определить, кому именно они принадлежали.

- Оказывается, останки Кати были найдены еще в 2004 году. Только сейчас была проведена экспертиза ДНК, благодаря современным технологиям стало понятно, что тело принадлежало пропавшей студентке, — рассказала юридический представитель семьи Екатерины Владислава Ильина.

Она также показала сообщение мамы девушки, где та пишет, что ей позвонил с этими новостями следователь: «Подозрение на Чуплинского, хотя он не сознается», - добавляет мама Екатерины.

Евгений Чуплинский убивал девушек и женщин в Новосибирске с 1998 года по 2006 год. Он служил сначала во вневедомственной охране, потом - в дежурной части милиции. За созвучность фамилии и слащавый характер сослуживцы звали его Чупа-Чупс. На его счету судом доказано убийства 19 девушек, часть из них так и осталась неопознанной. Многих своих жертв он подвозил на машине. Возможно, юная Катя стала одной из них. Сейчас Чуплинский отбывает пожизненный срок в тюрьме.


Расследование продолжается. КП-Новосибирск следит за ходом дела.
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убийство

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