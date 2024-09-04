Происшествия 04.09.2024 в 17:05

Жителя Бурятии убила непотушенная сигарета

Она сожгла мужчину вместе с его квартирой
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Жителя Бурятии убила непотушенная сигарета

Непотушенная сигарета стала причиной гибели 57-летнего жителя Бурятии. Трагедия произошла сегодня, 4 сентября, в посёлке Тужинка Еравнинского района.

Сообщение о возгорании двухквартирного дома на пульт пожарной части поступило днем.

- К месту вызова были направлены четверо пожарных Еравнинского отряда и две единицы техники. На момент прибытия пожарных огнём была охвачена одна из квартир жилого дома, а внутри наблюдалось сильное задымление. В ходе тушения пожара на кровати был обнаружен мужчина 1967 года рождения без признаков жизни, - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Возгорание локализовано на общей площади 42 кв метра. По предварительным данным, причиной трагедии послужило неосторожное обращение с огнём при курении.

Фото: loon.site

Теги
пожар смерть сигарета

Все новости

В Бурятии строительство Дома культуры серьезно отстает от графика
04.09.2024 в 17:21
Жителя Бурятии убила непотушенная сигарета
04.09.2024 в 17:05
Распродажу квартир в центре Улан-Удэ могут начать уже в этом году
04.09.2024 в 17:02
В Бурятии бывшего чиновника обвиняют в особо крупной взятке
04.09.2024 в 16:43
В центре Улан-Удэ заменили делиниаторы
04.09.2024 в 16:19
Бойцы СВО из Бурятии рассказали, как отдыхают после боя
04.09.2024 в 15:57
В Улан-Удэ подруга пьяной автоледи устроила дебош в суде
04.09.2024 в 15:33
Россия построит ТЭЦ-3 в Улан-Баторе
04.09.2024 в 15:05
В Бурятии создали фальш-мессенджер министра сельского хозяйства
04.09.2024 в 15:03
Пропавшую 21 год назад студентку официально признали убитой
04.09.2024 в 14:50
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 сентября

Читайте также
В Бурятии бывшего чиновника обвиняют в особо крупной взятке
Экс-начальник отдела ГО и ЧС администрации Иволгинского района арестован судом
04.09.2024 в 16:43
В Улан-Удэ подруга пьяной автоледи устроила дебош в суде
В итоге женщине самой пришлось отвечать перед законом
04.09.2024 в 15:33
Пропавшую 21 год назад студентку официально признали убитой
К преступлению, возможно, причастен маньяк
04.09.2024 в 14:50
В Бурятии разбираются в загадочном происшествии с автомобилем
Полузатопленную иномарку обнаружили в реке Ока
04.09.2024 в 12:37
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru