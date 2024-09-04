Жителя Бурятии убила непотушенная сигарета

Непотушенная сигарета стала причиной гибели 57-летнего жителя Бурятии. Трагедия произошла сегодня, 4 сентября, в посёлке Тужинка Еравнинского района.

Сообщение о возгорании двухквартирного дома на пульт пожарной части поступило днем.

- К месту вызова были направлены четверо пожарных Еравнинского отряда и две единицы техники. На момент прибытия пожарных огнём была охвачена одна из квартир жилого дома, а внутри наблюдалось сильное задымление. В ходе тушения пожара на кровати был обнаружен мужчина 1967 года рождения без признаков жизни, - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Возгорание локализовано на общей площади 42 кв метра. По предварительным данным, причиной трагедии послужило неосторожное обращение с огнём при курении.

Фото: loon.site