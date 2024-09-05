Происшествия 05.09.2024 в 09:51

59 человек погибли на пожарах в Бурятии

В числе погибших 8 детей
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Текст: Андрей Константинов
59 человек погибли на пожарах в Бурятии
С начала года в Бурятии произошло более 2800 пожаров, в них погибли 59 человек, в том числе 8 детей. Ещё 75 человек получили травмы различной степени тяжести. Такие данные озвучили сегодня в МЧС.

Основными причинами пожаров с гибелью и травмированием людей остаются неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, а также отопительных печей.

«Как правило, количество возгораний начинает возрастать в осенне-зимний период. В период понижения температуры воздуха важно соблюдать правила пожарной безопасности. Перед началом отопительного сезона необходимо провести необходимый ремонт отопительной печи, не использовать самодельные или неисправные электроприборы», - предупреждают в МЧС.

Обезопасить свое жилье, а также минимизировать последствия пожара можно с помощью автономного пожарного извещателя. Прибор реагирует на задымление и предупреждает об опасности резким звуком. Он способен разбудить даже крепко спящего человека.

Фото: МЧС Бурятии
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