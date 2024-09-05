Происшествия 05.09.2024 в 11:36

В Бурятии потушили последний лесной пожар

Новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии потушили последний лесной пожар
В Бурятии потушили последний лесной пожар, действовавший в Баунтовском районе на общей площади 92 га. Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, новых возгораний в лесах за прошедшие сутки не зарегистрировано.

«На утро 5 сентября на территории Бурятии нет лесных пожаров», - констатировали в агентстве.

Несмотря на это, в Бурятии продолжает действовать особый противопожарный режим. В период его действия находиться в лесу можно только в специально отведенных местах.

Фото: «Номер один»
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с 4 по 10 сентября

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