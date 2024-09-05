В Бурятии потушили последний лесной пожар, действовавший в Баунтовском районе на общей площади 92 га. Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, новых возгораний в лесах за прошедшие сутки не зарегистрировано.«На утро 5 сентября на территории Бурятии нет лесных пожаров», - констатировали в агентстве.Несмотря на это, в Бурятии продолжает действовать особый противопожарный режим. В период его действия находиться в лесу можно только в специально отведенных местах.Фото: «Номер один»