Происшествия 05.09.2024 в 11:36
В Бурятии потушили последний лесной пожар
Новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии потушили последний лесной пожар, действовавший в Баунтовском районе на общей площади 92 га. Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, новых возгораний в лесах за прошедшие сутки не зарегистрировано.
«На утро 5 сентября на территории Бурятии нет лесных пожаров», - констатировали в агентстве.
Несмотря на это, в Бурятии продолжает действовать особый противопожарный режим. В период его действия находиться в лесу можно только в специально отведенных местах.
Фото: «Номер один»
«На утро 5 сентября на территории Бурятии нет лесных пожаров», - констатировали в агентстве.
Несмотря на это, в Бурятии продолжает действовать особый противопожарный режим. В период его действия находиться в лесу можно только в специально отведенных местах.
Фото: «Номер один»
ТегиЛесной пожар