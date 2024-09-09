Происшествия 09.09.2024 в 14:34

Житель Бурятии срезал кабель освещения набережной

Похитителя заметили бдительные горожане, которые вызвали правоохранителей
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Текст: Андрей Константинов
Житель Бурятии срезал кабель освещения набережной
Рано утром в полицию Северобайкальска поступил звонок из кафе. Работники заведения, приехавшие утром на работу, заметили, как за их зданием неизвестный мужчина режет кабель. К месту происшествия немедленно выдвинулся патруль Росгвардии.

«Прибывшие сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, который складывал в рюкзак отрезанные куски кабеля. Всего злоумышленник с помощью ножовки по металлу отпилил 50 метров провода. Он принадлежал энергомонтажной фирме, которая устанавливала освещение вдоль набережной города. Ущерб составил более 36 тысяч рублей», - рассказали в Росгвардии Бурятии.

Похитителем кабеля оказался 53-летний местный житель. В отношении него возбуждено уголовное дело. Как отметили в Росгвардии, ранее мужчина уже неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей.

Фото: Росгвардия Бурятии
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