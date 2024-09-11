Происшествия 11.09.2024 в 12:17

В Бурятии пожилой сельчанин уехал на тракторе и пропал

Трактор позже нашли, а мужчину нет
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии пожилой сельчанин уехал на тракторе и пропал
В Бурятии полицией разыскивается 64-летнего жителя Мухоршибирского района Нима-Цырен Жанаев. 4 сентября сельчанин уехал из дома в селе Галтай на тракторе и пропал. Трактор позже был найден вблизи села Калиновка, однако судьба мужчины до сих пор не ясна. Известно, что он нуждается в постоянном приеме лекарств.

Приметы: азиатской внешности, рост 175 см, плотного телосложения, волосы седые, короткие имеются залысины, глаза карие.

Был одет в оранжевую футболку, темно-синие спортивные брюки, черные кирзовые сапоги.

Особые приметы: хромает на левую ногу.

При наличии какой-либо информации о пропавшем мужчине или его местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8-924-396-99-55, 8-902-160-73-40, 8 (30143) 21-3-30 или 102.

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