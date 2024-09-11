В Бурятии пожилой сельчанин уехал на тракторе и пропал

В Бурятии полицией разыскивается 64-летнего жителя Мухоршибирского района Нима-Цырен Жанаев. 4 сентября сельчанин уехал из дома в селе Галтай на тракторе и пропал. Трактор позже был найден вблизи села Калиновка, однако судьба мужчины до сих пор не ясна. Известно, что он нуждается в постоянном приеме лекарств.Приметы: азиатской внешности, рост 175 см, плотного телосложения, волосы седые, короткие имеются залысины, глаза карие.Был одет в оранжевую футболку, темно-синие спортивные брюки, черные кирзовые сапоги.Особые приметы: хромает на левую ногу.При наличии какой-либо информации о пропавшем мужчине или его местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8-924-396-99-55, 8-902-160-73-40, 8 (30143) 21-3-30 или 102.