Происшествия 13.09.2024 в 09:43

Предприниматель в Улан-Удэ потерял деньги после разговоров с мошенниками

Мужчина принял их за социальных сотрудников
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Текст: Елена Кокорина
Предприниматель в Улан-Удэ потерял деньги после разговоров с мошенниками

В отдел полиции города Улан-Удэ обратился 42-летний житель Железнодорожного района. Он заявил о хищении 390 тысяч рублей.

- Потерпевшему позвонил неизвестный, представился сотрудником «Социального фонда» и сообщил, что закончился срок действия СНИЛС. Для его продления необходимо продиктовать код из смс, что заявитель и сделал. Далее ему позвонила лжесотрудница «Росфинмониторинга» и сказала, что мошенники оформили на его имя кредит. Для предотвращения данной операции необходимо перевести все деньги на «резервный счет», - рассказали в МВД республики.

Действуя по указанию неизвестной, потерпевший перечислил на предоставленный счет личные накопления в сумме 390 тысяч рублей. После этого неизвестная прекратила общение, и тогда мужчина понял, что стал жертвой мошенников.

Фото: loon.site

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