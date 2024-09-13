Происшествия 13.09.2024 в 14:23

Два дачных дома сгорели в Бурятии

Причиной пожара стало короткое замыкание
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Два дачных дома сгорели в Бурятии
Пожар в Северобайкальске произошел сегодня поздней ночью на улице Озерная. Огонь охватил два дачных дома, существовала угроза соседним строениям.

«В результате пожара у первого дачного дома выгорел изнутри мансардный этаж на площади 24 квадратных метров. У второй дачи выгорели изнутри 2-й этаж и мансарда, произошло обрушение кровли на площади 24 квадратных метров», - рассказали в МЧС Бурятии.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание.

Фото: МЧС Бурятии

Теги
пожар

Все новости

Мать погибшей в коллекторе школьницы из Новосибирска отказалась от компенсации
13.09.2024 в 14:30
Два дачных дома сгорели в Бурятии
13.09.2024 в 14:23
Экс-глава иркутского минздрава получил 18 лет колонии
13.09.2024 в 14:15
В Бурятии тракторный отвал убил 6-летнюю девочку
13.09.2024 в 14:12
Жителей Бурятии приглашают посетить Мистерию Цам
13.09.2024 в 14:01
В Улан-Удэ выберут лучший городской ТОС
13.09.2024 в 13:28
В Бурятии наградили работников лесного хозяйства
13.09.2024 в 13:12
В Улан-Удэ проверили ход ремонта на участках ПАО «ТГК-14»
13.09.2024 в 12:16
Предпринимателям Бурятии напомнили о запрете продажи обуви без маркировки
13.09.2024 в 12:11
Ветераны СВО соберутся на Межрегиональный фестиваль «Кубок защитников Отечества»
13.09.2024 в 12:01
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 сентября

Читайте также
Мать погибшей в коллекторе школьницы из Новосибирска отказалась от компенсации
Женщина будет добиваться максимального наказания для организаторов спуска
13.09.2024 в 14:30
Экс-глава иркутского минздрава получил 18 лет колонии
Чиновника судили за взятки и злоупотребление полномочиями
13.09.2024 в 14:15
В Бурятии тракторный отвал убил 6-летнюю девочку
Трагический случай произошел в Турке
13.09.2024 в 14:12
В Улан-Удэ маленький автобус врезался в большой
В аварии травмы получила одна из пассажирок
13.09.2024 в 11:25
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru