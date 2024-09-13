Происшествия 13.09.2024 в 14:23
Два дачных дома сгорели в Бурятии
Причиной пожара стало короткое замыкание
Текст: Андрей Константинов
Пожар в Северобайкальске произошел сегодня поздней ночью на улице Озерная. Огонь охватил два дачных дома, существовала угроза соседним строениям.
«В результате пожара у первого дачного дома выгорел изнутри мансардный этаж на площади 24 квадратных метров. У второй дачи выгорели изнутри 2-й этаж и мансарда, произошло обрушение кровли на площади 24 квадратных метров», - рассказали в МЧС Бурятии.
По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание.
Фото: МЧС Бурятии
«В результате пожара у первого дачного дома выгорел изнутри мансардный этаж на площади 24 квадратных метров. У второй дачи выгорели изнутри 2-й этаж и мансарда, произошло обрушение кровли на площади 24 квадратных метров», - рассказали в МЧС Бурятии.
По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание.
Фото: МЧС Бурятии
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