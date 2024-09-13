Два дачных дома сгорели в Бурятии

Пожар в Северобайкальске произошел сегодня поздней ночью на улице Озерная. Огонь охватил два дачных дома, существовала угроза соседним строениям.«В результате пожара у первого дачного дома выгорел изнутри мансардный этаж на площади 24 квадратных метров. У второй дачи выгорели изнутри 2-й этаж и мансарда, произошло обрушение кровли на площади 24 квадратных метров», - рассказали в МЧС Бурятии.По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание.Фото: МЧС Бурятии