Происшествия 13.09.2024 в 15:25

Водитель авто с бурятскими номерами избил курьера на дороге в Питере

Парню пришлось бежать, бросив велик и сумку с доставкой
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Текст: Елена Кокорина
Водитель авто с бурятскими номерами избил курьера на дороге в Питере

Накануне в соцсетях Санкт-Петербурга появилось видео избиения хилого курьера-велосипедиста взрослым и довольно упитанным мужчиной килограммов под сто. В роли размахивающего кулаками выступил водитель иномарки с номером региона «03», то есть автомобиль приехал из Республики Бурятия.

Видео появилось сразу в нескольких соцсетях северной столицы, но подробности инцидента раскрыли лишь в одной из них.

- С помощью наших подписчиков мы узнали, что же произошло на Советском проспекте.

11 сентября курьер ехал по своим рабочим делам в тот момент, когда наш, уже прославленный «герой», объезжал пробку, с желанием проехать под кирпич. По неопределенной причине, курьеру пришлось применить экстренное торможение, что и создало конфликт. Во время конфликта курьер ударил велосипедом по капоту авто, после чего конфликт уже перешел в избиение парня. Судя по номерам машины, водитель из Бурятии, и, если верить умной программке, в интернете он не сидит и страховки не имеет. Проще говоря данных на него нет совсем. Курьер от медицинской помощи отказался и ушел побитый. Но живой, - сообщают питерцы.

В комментариях к видео люди, как обычно, разделились на два лагеря. Одни считают правым водителя, который принялся за воспитание курьера, другие в корне не согласны с мерами зверского рукоприкладства.

- Я каждый день за рулем и меня тоже дико бесят самокатчики и курьеры на дорогах, потому что они не видят ни людей, ни машин. Перестраиваются и ездят просто как хотят. Но это не дает нам право их бить! Я согласна, что их надо серьезно наказывать, но наказывать рублем!

- Водитель Дэу Матиз сам нарушил ПДД: проезд под запрещающий знак, пересечении двойной сплошной линии. В общем сам ещё тот ездок!

-  Надеюсь, что водила как минимум на условку руками намахал.

- Как по мне, так это быстрое и доходчивое обучение ПДД. Когда ГАИ не выполняет свои функции, приходится подключаться простым водителям.

Фото: скриншот видео «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург»

 

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