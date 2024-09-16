Избивший подростка мужчина был задержан полицией Улан-Удэ

В Октябрьском районе Улан-Удэ в рамках уголовного дела установлен мужчина, подозреваемый в избиении 17-летнего подростка в одном из торговых центров. В ближайшее время он будет допрошен следователем Следственного комитета.

- По данным следствия, 14 сентября днем подозреваемый находился в торговом центре. Его супруге не понравилось обслуживание в одном из павильонов по продаже бытовой химии, и она стала предъявлять претензии несовершеннолетнему продавцу, который помогал там родителям. К конфликту подключился муж женщины, который, используя незначительный повод, напал на подростка и нанес ему множество ударов кулаками и ногами по различным частям тела. С повреждениями потерпевший госпитализирован в медицинское учреждение, - рассказали в Следкоме.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы.

Фото: скриншот видео "Весь Улан-Удэ"