Пенсионерка из Бурятии почти год добивалась установления инвалидности

В Бичурском районе Бурятии почти на год затянулась процедура установления инвалидности жительнице села Шибертуй. 77-летняя женщина рассказала об этой проблеме заместителю прокурора республики во время личного приема.

В мае 2025 года пенсионерка обратилась в медицинское учреждение для направления на медико-социальную экспертизу. Однако из-за ошибок в оформлении ее документы 11 месяцев не отправлялись в бюро.

«После вмешательства прокуратуры района права пенсионерки восстановлены. По результатам проведенной экспертизы ей установлена 2 группа инвалидности», - прокомментировали в надзорном ведомстве.