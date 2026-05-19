Экономика и бизнес 19.05.2026 в 09:27

В Бурятии обсудили строительство Мокской ГЭС

Проект должен быть реализован до 2035 года
Текст: Андрей Константинов
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
В Бурятии прошло совещание, посвященное реализации проекта строительства Мокского гидроузла. В нем приняли участие глава республики Алексей Цыденов и директор по новым ГЭС АО «ЭН+ Генерация» Алексей Кириллов. Участники подвели промежуточные итоги и определили ближайшие шаги по реализации проекта.

Напомним, проект предполагает возведение каскада из двух гидроэлектростанций: Мокской ГЭС мощностью 1200 МВт и её контррегулятора — Ивановской ГЭС мощностью 210 МВт. Гидроузел расположится в Муйском районе Бурятии на реке Витим в 30 километрах южнее БАМа между Таксимо и Куандой. Построить гидроузел планируется до 2035 года. Общий объем инвестиций составляет 1,1 трлн рублей.

Отметим, объект включён в перечень приоритетных проектов президента РФ и Генеральную схему размещения объектов энергетики России до 2042 года.

«Уже достигнуты существенные результаты: подписаны соглашения о сотрудничестве, в т.ч. с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, сформирована межведомственная рабочая группа, инвестор завершил разработку предварительной схемы выдачи мощности. Ближайшие задачи — проведение геологических, экологических и гидрологических изысканий», - сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.

По словам Алексея Цыденова, этот проект — важный шаг к повышению надёжности энергосистемы Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края, а также к развитию БАМа и минерально-сырьевой базы Дальнего Востока.

По итогам совещания глава Бурятии подтвердил готовность региона оказывать содействие в продвижении проекта на федеральном уровне, включая вопросы развития сопутствующей транспортной и энергетической инфраструктуры. Инвестор, в свою очередь, подтвердил включение Мокского гидроузла в свою долгосрочную стратегию развития гидроэнергетических активов.
