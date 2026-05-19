На Дне города Улан-Удэ выступит певица Валерия

На Дне города Улан-Удэ, который состоится 13 июня, выступит известная российская певица. Главным украшением праздника станет концерт Валерии. Об этом сообщил мэр Игорь Шутенков.

«Концерт подарит всем много ярких эмоций. Это стало возможным благодаря генеральному спонсору – «АпатитАгро». Спасибо за поддержку и вклад в организацию Дня города! Вместе мы сделаем наш праздник ещё ярче», - прокомментировал Игорь Шутенков.

В этом году программа в честь 360-летия столицы Бурятии обещает быть насыщенной и интересной для каждого, подчеркнул градоначальник.

