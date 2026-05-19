Происшествия 19.05.2026 в 10:20

Улан-удэнец под наркотиками выпал из окна квартиры на 4 этаже

Друг заявил, что тому «что-то померещилось»
A- A+
Текст: Карина Перова
Улан-удэнец под наркотиками выпал из окна квартиры на 4 этаже
Фото: Росгвардия по Бурятии

В Улан-Удэ посиделки двух наркоманов чуть не закончились трагедией. Они употребили «дурь», после чего одному их них что-то померещилось, и он выпал из окна квартиры на 4 этаже.

На место выезжала «скорая» и сотрудники Росгвардии. Пострадавший находился в тяжелом состоянии. Однако его 34-летний приятель вел себя неадекватно и мешал медикам оказывать выпавшему мужчине помощь.

Горожанина утихомирили росгвардейцы. В ходе установления его личности и осмотра правоохранители обнаружили у него в кармане полиэтиленовый пакетик, наполненный неизвестным белым порошком.

Мужчину, находящегося в состоянии наркотического опьянения, доставили в полицию. Там он рассказал о несчастном случае с другом.

«Результаты экспертизы показали, что изъятое вещество является синтетическим наркотическим средством. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие», - заключили в Росгвардии по Бурятии.

Теги
наркопреступления несчастный случай Росгвардия

Все новости

Пенсионерка из Бурятии почти год добивалась установления инвалидности
19.05.2026 в 10:48
В Улан-Удэ отменили приговор чиновнику мэрии, получившему огромный срок за взятки
19.05.2026 в 10:26
Улан-удэнец под наркотиками выпал из окна квартиры на 4 этаже
19.05.2026 в 10:20
Жителей Улан-Удэ задержали с крупной партией марихуаны
19.05.2026 в 10:19
В Бурятии пьяный водитель отправил в больницу двух пассажиров
19.05.2026 в 10:03
Неизвестные списали три миллиона со счёта жителя Бурятии
19.05.2026 в 09:55
В Бурятии фуру занесло на дороге
19.05.2026 в 09:52
В Улан-Удэ общественников возмутила вырубка леса на Верхней Березовке
19.05.2026 в 09:37
В Бурятии обсудили строительство Мокской ГЭС
19.05.2026 в 09:27
На Дне города Улан-Удэ выступит певица Валерия
19.05.2026 в 09:17
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 мая

Читайте также
В Улан-Удэ отменили приговор чиновнику мэрии, получившему огромный срок за взятки
Артема Казарина будут судить заново
19.05.2026 в 10:26
В Бурятии пьяный водитель отправил в больницу двух пассажиров
ДТП случилось в Иволгинском районе
19.05.2026 в 10:03
В Бурятии фуру занесло на дороге
Водитель получил травмы
19.05.2026 в 09:52
Житель Бурятии жестоко избил сожительницу кочергой
Сейчас за жизнь женщины борются врачи
18.05.2026 в 16:58
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru