Улан-удэнец под наркотиками выпал из окна квартиры на 4 этаже

В Улан-Удэ посиделки двух наркоманов чуть не закончились трагедией. Они употребили «дурь», после чего одному их них что-то померещилось, и он выпал из окна квартиры на 4 этаже.

На место выезжала «скорая» и сотрудники Росгвардии. Пострадавший находился в тяжелом состоянии. Однако его 34-летний приятель вел себя неадекватно и мешал медикам оказывать выпавшему мужчине помощь.

Горожанина утихомирили росгвардейцы. В ходе установления его личности и осмотра правоохранители обнаружили у него в кармане полиэтиленовый пакетик, наполненный неизвестным белым порошком.

Мужчину, находящегося в состоянии наркотического опьянения, доставили в полицию. Там он рассказал о несчастном случае с другом.

«Результаты экспертизы показали, что изъятое вещество является синтетическим наркотическим средством. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие», - заключили в Росгвардии по Бурятии.