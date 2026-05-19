Неизвестные списали три миллиона со счёта жителя Бурятии

18 мая в полицию Бурятии поступило заявление от 55-летнего жителя села Красный Яр Кабанского района. Мужчина сообщил об исчезновении с его банковского счёта 3 125 000 рублей.

- Потерпевший пояснил, что неизвестные незаконно получили доступ к данным его банковской карты и мобильного банка и списали тремя переводами свыше 3 млн. Сначала два по 990 тысяч рублей и один на 155, - рассказали в МВД республики.

В полиции выяснили, что к банковской карте мужчины был подключён не принадлежащий ему номер сотового телефона. Это дало возможность неизвестным лицам осуществлять операции от его имени.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий получатель похищенных средств был установлен. Им оказался 47-летний уроженец города Надым Тюменской области. В настоящее устанавливается его местонахождение и проверяется возможная причастность к данному преступлению, - добавили в полиции.

