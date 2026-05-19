В Бурятии пьяный водитель отправил в больницу двух пассажиров

Накануне утром в Иволгинском районе 40-летний водитель автомобиля «Тойота Королла Филдер» угодил в аварию. Мужчина был пьян.

Следуя в сторону Иволгинска, он не справился с управлением, из-за чего машина съехала с дороги и опрокинулась. Пострадали два пассажира, их с травмами доставили в медицинское учреждение.

Вчера инспекторы ДПС выявили 262 нарушения ПДД, в том числе задержали и отстранили от права управления ТС 16 нетрезвых водителей.