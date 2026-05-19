Жителей Улан-Удэ задержали с крупной партией марихуаны

Полицейские задержали жителей Улан-Удэ на территориях Иволгинского и Кяхтинского районов с 7,5 кг марихуаны. По их словам, они собирали дикорастущую коноплю не для продажи, а для личного употребления.

А в Железнодорожном районе Улан-Удэ сотрудники ППС при личном досмотре обнаружили у горожанина синтетический наркотик. Задержанный сознался, что купил его через мессенджер, получив координаты тайника-закладки. Экспертиза установила, что вещество содержит a-PVP (альфа-пирролидиновалерофенон) -это производное мефедрона, а его масса составила около 0,36 грамма.

