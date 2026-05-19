В Улан-Удэ общественников возмутила вырубка леса на Верхней Березовке

В столице Бурятии общественники забили тревогу: лес на Верхней Березовке (возле Тропы здоровья и Этнографического музея) вырубают под застройку. Ситуацию прокомментировала председатель Общественной палаты РБ Татьяна Думнова.

«По имеющейся информации, несколько лет назад эти лесные участки были проданы в частные руки под ИЖС (индивидуальное жилищное строительство). Считаю, что варварская вырубка леса в этом месте недопустима. Любое строительство ликвидирует последний крупный зелёный коридор между Улан-Удэ и пригородом», - написала Татьяна Думнова.

Активисты предлагают приостановить любые рубки и земляные работы в районе Этнографического музея – до независимой экологической и юридической экспертизы. Затем провести прокурорскую проверку законности выделения и продажи лесных участков в этой зоне. При выявлении нарушений – привлечь виновных к ответственности.

«Можно рассмотреть возможность изменения статуса лесного массива – создать особо охраняемую природную территорию (ООПТ) местного значения или зелёную зону города, чтобы навсегда запретить там застройку. И публично отчитаться перед горожанами о планах по сохранению остальных лесных массивов в границах Улан-Удэ», - добавила Татьяна Думнова.

Общественная палата Бурятии уже подготовила обращения. В адрес администрации Улан-Удэ и прокуратуры Республики Бурятия направлены вопросы:

1. На каком основании лесная территория, примыкающая к Этнографическому музею и используемая горожанами для отдыха, была переведена из рекреационной категории в категорию ИЖС?

2. Проводились ли публичные слушания по изменению разрешённого использования этих земель? Законна ли продажа участков?

3. Как оценивается соблюдение прав граждан на благоприятную окружающую среду и доступный отдых (ст. 11 Лесного кодекса РФ и другие нормы)?