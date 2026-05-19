Происшествия 19.05.2026 в 10:26

В Улан-Удэ отменили приговор чиновнику мэрии, получившему огромный срок за взятки

Артема Казарина будут судить заново
Текст: Андрей Константинов
Момент задержания чиновника. Фото: скриншот
Верховный суд Бурятии отменил приговор бывшему начальнику инженерно-технической группы МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная группа Комитета по образованию г. Улан-Удэ» Артему Казарину. Причиной этого стали существенные нарушения уголовно-процессуального закона, допущенные судом первой инстанции. Сейчас дело экс-чиновника направлено на новое рассмотрение в тот же суд, но уже другому судье.

Напомним, 30-летнего чиновника задержали еще в мае 2024 года. 

«По данным следствия, с декабря 2023 по апрель 2024 года между образовательными учреждениями Улан-Удэ, подведомственными Комитету по образованию, были заключены ряд договоров с коммерческой организаций на установку систем охранной сигнализации. 21 мая чиновник при встрече с подрядчиком получил взятку в размере 640 тысяч рублей. Пообещав за вознаграждение в дальнейшем отстаивать его коммерческие интересы по заключению договоров, а также беспрепятственно принимать выполненные на объектах работы. При получении денег чиновник был задержан сотрудниками правоохранительных органов», - рассказывали тогда в Следственном комитете Бурятии.

Впоследствии следователи выяснили, что Артема Казарин ранее получил еще одну взятку от руководителя другой коммерческой организации. Её сумма составила 450 тысяч рублей.

Суд над бывшим чиновником длился более полугода. В январе 2026 года Артему Казарину вынесли приговор. Он получил 9 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Также на него наложили штраф в размере 3 млн рублей, конфисковали суммы взяток и лишили права в течение 6 лет заниматься определенной деятельностью. После оглашения приговора подсудимого взяли под стражу.
