Закаменцы из Бурятии перевели мошенникам более 9 млн рублей

В МВД Бурятии рассказали, что в 2024 году жители Закаменского района перевели мошенникам уже более 9 миллионов рублей. Накануне жертвой афериста стал еще один местный житель, который перевел им 300 тысяч рублей.

15 сентября 65-летний мужчина обратился в районный отдел полиции.

- Пожилой мужчина стал очередной жертвой стандартной мошеннической схемы. Позвонивший неизвестный представился ему «сотрудником Банка России» и сказал, что «Госуслуги» пенсионера взломали, а это чревато оформлением кредитов мошенниками. Он предложил опередить преступные намерения злоумышленников и снять деньги в банке. Для убедительности мужчине скинули фото служебного удостоверения, - рассказали в МВД республики.

Несмотря на позднее время, пенсионер пошел в банк и снял с кредитной карты 280 000 рублей.

- На следующий день вновь позвонил «сотрудник банка» и проинструктировал, как перевести деньги по счёту. Все операции осуществлялись пенсионером под диктовку мошенника, так как он совершенно не владел навыками финансовых операций. Когда все денежные ресурсы у пенсионера иссякли, он наконец заподозрил неладное и обратился в полицию. Правоохранители подтвердили, что мужчина стал жертвой мошенников, и предупредили о необходимости прекращения любых контактов с ними. В дальнейшем пенсионер игнорировал смс-сообщения и звонки, - добавили в полиции.

Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

Фото: loon.site