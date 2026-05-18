Общество 18.05.2026 в 10:11

В Бурятии ветеран ВОВ и педагог отметила столетний юбилей

Поздравления принимала Клавдия Ефремовна Набокина
Текст: Карина Перова
Фото: минсоцзащиты Бурятии

Накануне в Бурятии чествовали очередного долгожителя. Поздравления принимала участница Великой Отечественной войны Клавдия Ефремовна Набокина – ей исполнилось 100 лет.

Женщина – родом из села Новотроицкое Воронежской области. Воспитывалась в многодетной семье. С началом Великой Отечественной войны участвовала в подготовке обороны, укреплении правого берега реки Дон.

С 1943 по 1945 гг. Клавдия Ефремовна прошла курсы, служила в органах особого назначения в звании сержанта. В 1946 году прошла обучение в Ленинградской высшей офицерской бронетанковой школе. В 1947-1948 гг. служила в Монголии, затем демобилизовалась.

Награждена медалью «За победу над Японией», медалью «За победу над Германией», медалью Жукова. Также долгожительнице присвоено почетное звание «Почетный гражданин Республики Бурятия».

«После возвращения к мирной жизни работала в Улан-Удэ инспектором Городского отдела народного образования, директором детского дома, учителем начальных классов школ № 8 и № 1», - рассказали в минсоцзащиты Бурятии.

