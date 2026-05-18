Общество 18.05.2026 в 10:45

В двух районах Бурятии ввели временные ограничения для большегрузов

Там началась весенняя «просушка» дорог
Текст: Карина Перова
В Бурятии на территориях Баунтовского и Еравнинского районов с 15 мая по 15 июня ввели ограничения движения транспортных средств. Там установили дорожные знаки с ограничением нагрузки на ось не больше 6 тонн.

«Сезонные ограничения на автомобильных дорогах, связанные с оттайкой грунта, вводят ежегодно весной после схода снега и начала прогрева, когда нижние слои основания и земляного полотна оттаивают, грунт становится переувлажненным и теряет несущую способность, из-за чего транспортная нагрузка может вызвать колейность, просадки и разрушение покрытия», - пояснили в минтрансе республики.

За превышение установленных в период просушки общей массы и осевых нагрузок собственников ТС штрафуют в зависимости от степени перегруза:

  • за превышение от 10 до 20% — на 300 тысяч рублей;

  • за превышение от 20 до 50% — на 450 тысяч рублей;

  • за превышение свыше 50% — на 600 тысяч рублей.

Штрафы могут выноситься автоматически, если они зафиксированы автоматическим пунктом весогабаритного контроля, или в ходе проверки сотрудниками Ространснадзора. С 2025 года предусмотрен штраф за отказ от прохождения весогабаритного контроля по требованию уполномоченного лица, его размер составляет 600 тысяч рублей.

Сейчас в рамках текущего содержания подрядчик проводят отсыпку пучинистых участков и планировку проезжей части автодороги «Романовка – Багдарин».

