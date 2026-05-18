Происшествия 18.05.2026 в 10:09
В районе Бурятии пьяный водитель перевернулся на иномарке
ДТП произошло в Джидинском районе
Текст: Елена Кокорина
Вчера днём, 17 мая, в Джидинском районе Бурятии произошло ДТП. 37-летний водитель автомобиля «Тойота Приус» съехал с дороги и перевернулся.
Как сообщили в ГАИ республики, мужчина двигался по автодороге «Нижний Бургултай – Желтура» в состоянии алкогольного опьянения и совершил аварию, потому что не справился с управлением. Водитель получил травмы и был доставлен в больницу, добавили в полиции.
За выходные на дорогах республики выявлено свыше 600 нарушений ПДД. Задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 30 водителей, находившиеся за рулем в состоянии алкогольного опьянения. За три прошедших дня произошло 40 аварий. Есть пострадавшие.
Фото: полиция РБ
