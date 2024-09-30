Происшествия 30.09.2024 в 12:36

В Улан-Удэ поймали серийную воровку

В марте женщина освободилась из колонии и снова взялась за старое
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ поймали серийную воровку
В Улан-Удэ полиция возбудила уголовные дела в отношении 27-летней горожанки, которая в июне этого года обворовала мужчину из другого региона, приехавшего в Бурятию к родственнику.

Как рассказали в МВД Бурятии, женщина, переночевав в гостинице, утром направилась за сигаретами в ближайшей магазин. На крыльце находящегося неподалеку СТО она увидела спящего после распития алкоголя незнакомца. Рядом с ним лежали барсетка и телефон.

Забрав чужое имущество, злоумышленница пошла по магазинам, где расплачивалась обнаруженными в барсетке банковскими картами потерпевшего. Кроме того, она потратила еще 25 тысяч рублей со банковского счета мужчины и оформила на его имя кредитную карту лимитом в 40 тысяч рублей. Похищенный гаджет воровка затем продала.

В полиции отметили, что сейчас в отношении женщины расследуется еще одно уголовное дело по совершенной ранее краже гаджета. Тогда она взяла телефон у одного из приятелей, с которыми распивала спиртное, и сдала его в ломбард. Все уголовные дела на данный момент соединены в одно производство.

«Начиная с 2018 года подозреваемая неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за имущественные преступления и отбывала наказание в местах лишения свободы, откуда освободилась в марте этого года», - уточнили в полиции.

Фото: «Номер один»
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