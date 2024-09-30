В Бурятии задержали помощника министра

В Бурятии сегодня сотрудники правоохранительных органов задержали помощника министра сельского хозяйства и продовольствия Баира Пиртанова. Об этом «Номер один» сообщил источник в республиканском Минсельхозе.С чем связаны претензии силовиков к этому чиновнику, пока не известно. Сами правоохранители задержание помощника министра никак не комментируют, впрочем, не отрицая сам факт случившегося.Фото: «Номер один»