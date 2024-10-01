Происшествия 01.10.2024 в 10:10
В Бурятии пьяный водитель врезался в гараж и угробил пассажира
Пожилого мужчину доставили в больницу, но спасти не смогли
Текст: Андрей Константинов
Смертельное ДТП произошло вчера днем в селе Окино-Ключи Бичурского района. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, на одной из улиц 33-летний водитель «Тойоты Премио» не справился с управлением и врезался в гараж жилого дома. В результате аварии пострадал 70-летний пассажир иномарки. Пенсионера доставили в больницу, где позже он скончался.
Как уточнили в Госавтоинспекции, мужчина за рулем «Тойоты» был пьян и не имел водительских прав.
Фото: ГИБДД Бурятии
Как уточнили в Госавтоинспекции, мужчина за рулем «Тойоты» был пьян и не имел водительских прав.
Фото: ГИБДД Бурятии
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