Происшествия 01.10.2024 в 10:10

В Бурятии пьяный водитель врезался в гараж и угробил пассажира

Пожилого мужчину доставили в больницу, но спасти не смогли
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии пьяный водитель врезался в гараж и угробил пассажира
Смертельное ДТП произошло вчера днем в селе Окино-Ключи Бичурского района. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, на одной из улиц 33-летний водитель «Тойоты Премио» не справился с управлением и врезался в гараж жилого дома. В результате аварии пострадал 70-летний пассажир иномарки. Пенсионера доставили в больницу, где позже он скончался.

Как уточнили в Госавтоинспекции, мужчина за рулем «Тойоты» был пьян и не имел водительских прав.

Фото: ГИБДД Бурятии
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