В Бурятии пьяный водитель врезался в гараж и угробил пассажира

Смертельное ДТП произошло вчера днем в селе Окино-Ключи Бичурского района. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, на одной из улиц 33-летний водитель «Тойоты Премио» не справился с управлением и врезался в гараж жилого дома. В результате аварии пострадал 70-летний пассажир иномарки. Пенсионера доставили в больницу, где позже он скончался.Как уточнили в Госавтоинспекции, мужчина за рулем «Тойоты» был пьян и не имел водительских прав.Фото: ГИБДД Бурятии