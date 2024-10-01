Происшествия 01.10.2024 в 14:18

В Бурятии задержали автомобильного вора-рецидивиста

Он ограбил водителей грузовика и скорой помощи
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии задержали автомобильного вора-рецидивиста

Накануне в Бурятии задержали подозреваемого в краже барсетки из грузового автомобиля. Мужчина оказался неоднократно судим за подобные преступления и до этого ограбил водителя скорой помощи.

Задержанным оказался 45-летний житель Селенгинского района.
- Преступление произошло в конце июля в Гусиноозерске. Злоумышленник проник в кабину грузовой машины, водитель и пассажир которой, оставив окна авто открытыми, разгружали товар. Из кабины он похитил барсетку с двумя тысячами рублей, электронной сигаретой и паспортом.
В результате оперативно-розыскных мероприятий гражданина задержали. Ранее он был неоднократно судим — в основном, за имущественные преступления. Нигде не работает, - рассказали в МВД республики.

Украденные деньги мужчина потратил на личные нужды, остальное у него было изъято.
- Ранее он совершил аналогичную кражу из машины скорой медицинской помощи: похитил рабочий планшет, пока прибывшие на вызов водитель и медики зашли в дом за больным. Тогда злоумышленника полицейские задержали по горячим следам и изъяли у него чужое имущество, - добавили в полиции.

Фото: Номер один

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