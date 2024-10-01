Житель Улан-Удэ сядет на три года за ограбление МФО

Пьяный безработный горожанин находился у себя дома. Поскольку денег не было, ему в голову пришла мысль – а не совершить ли преступление? Он взял балаклаву черного цвета, кухонный нож и вышел из дома «на дело». Балаклаву он взял для того, чтобы его никто случайно не опознал, а нож для устрашения.

Около 16.50, проходя по улице, он увидел вывеску компании микрозаймов. Он решил зайти в офис компании и похитить оттуда деньги. Подойдя поближе к входной двери офиса, он вытащил из кармана ветровки балаклаву и надел ее. Далее он открыл входную дверь, зашел внутрь офиса. Навстречу ему вышла молодая девушка. Он понял, что она сотрудница этой организации, так как более в офисе никого не было.

Он спросил у нее «Что за организация?», она ответила, что здесь выдают микрозаймы. В этот момент он начал приближаться к этой девушке, спросил у нее «Где деньги?». Для пущего устрашения он вытащил из кармана нож и держа его в руке, стал приближаться к девушке. Испугавшись, она стала отходить от него за стол, который располагался почти в центре офиса. Он приблизился к ней. Девушка указала на тумбу с ящиками, верхний ящик которого был чуть приоткрыт и сказала: «Деньги там, меня не трогайте».

Он подошел к тумбе, приоткрыл при помощи ножа, увидел пластмассовые лотки с деньгами. Он взял бумажные купюры, положил их в карман ветровки, нож также убрал во внутренний карман и вышел на улицу.

Когда он забирал деньги из тумбы, то заметил в руках девушки мобильный телефон. Мужчина подумал, что она может вызвать полицию, поэтому потребовал, чтобы свой телефон она положила на принтер, который находился на углу стола, что она и сделала.

Выйдя из офиса, он завернул за угол дома, снял балаклаву, положил в карман ветровки и пошел к себе домой. Дома находились дети. Он предложил сыну сходить с ним в магазин, он согласился. Собравшись, они с ним сходили в «Абсолют», там он приобрел продукты питания, бутылку водки, а также «закинул» на баланс абонентского номера сына 850 рублей. После этого они вернулись домой.

Находясь дома, он открыл бутылку водки, выпил немного и лег спать. Около 22.00 того же дня он проснулся от голосов, вышел из спальной, увидел сотрудников полиции и сразу понял причину их визита.

Сотрудница МФО в суде рассказала, что очень испугалась мужчину, учитывая его физическое превосходство над ней. Мужчина был вооружен ножом, а в помещении офиса кроме нее и этого мужчины никого больше не было.

Сожительница грабителя рассказала, что мужчина ранее к уголовной ответственности он не привлекался. Охарактеризовала сожителя с положительной стороны, пояснив, что они вместе 18 лет, он заботливый, хороший отец, любит детей и имеет болезненное состояние здоровья – аллергик. Ущерб он возместил сразу же. «Данное поведение ему не свойственно, он спокойный, в состоянии алкогольного опьянения его поведение не меняется, агрессивным не становится», - говорила сожительница в суде.

Действия мужчины суд квалифицировал по ч. 2 ст. 162 УК РФ – разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Суд признал горожанина виновным и приговорил к трем годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.





Фото: "Номер один"