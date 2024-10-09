Происшествия 09.10.2024 в 09:11
В Улан-Удэ потушили пожар возле колонии
Там загорелись трава и поддоны
Текст: Андрей Константинов
Пожар вспыхнул вечером 8 октября возле ИК №2 (Южлаг) в Улан-Удэ. Как сообщили в МЧС Бурятии, там загорелись трава и поддоны.
Прибывшие на место происшествия огнеборцы ликвидировали возгорание. Обстоятельства и причина пожара устанавливаются дознавателем.
Еще один пожар произошел вчера в частном доме на ул. Красногвардейская в Улан-Удэ. Как уточнили в МЧС, в происшествии никто не пострадал.
Фото: скриншот видео «Весь Улан-Удэ»
Прибывшие на место происшествия огнеборцы ликвидировали возгорание. Обстоятельства и причина пожара устанавливаются дознавателем.
Еще один пожар произошел вчера в частном доме на ул. Красногвардейская в Улан-Удэ. Как уточнили в МЧС, в происшествии никто не пострадал.
Фото: скриншот видео «Весь Улан-Удэ»
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