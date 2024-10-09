Двое мужчин погибли на пожаре в Бурятии

Минувшей ночью в экстренные службы поступило сообщение о возгорании жилого дома в селе Зарубино Джидинского района. К месту вызова были направлены пожарные подразделения 5-го Джидинского отряда ГПС РБ.«На момент прибытия пожарных дом был охвачен огнем. В ходе тушения внутри жилища были обнаружены два мертвых мужчины в возрасте 60 и 62 лет. Пожар потушили в течение 2 часов», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.По предварительным данным, причиной возгорания стала неосторожное обращение с огнем при курении.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС