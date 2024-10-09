Происшествия 09.10.2024 в 10:23

В Бурятии 84-летний дедушка ушел ночью из дома и пропал

О судьбе пожилого мужчины ничего не известно уже трое суток
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии 84-летний дедушка ушел ночью из дома и пропал
В Кабанском районе Бурятии пропал 84-летний мужчина, проживающий в селе Корсаково. Как сообщил вайбер-чат «Кабанск-инфо.24/7», в ночь с 5 на 6 октября пенсионер вышел из дома и ушел в неизвестном направлении. На сегодняшний день о его судьбе ничего не известно.

Был одет в чёрную куртку, чёрную кепку и тёмные брюки.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем мужчине, просят позвонить в райотдел полиции по телефону 8-301-384-32-05 или на номер 112.

Фото: «Кабанск-инфо.24/7»
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с 9 по 15 октября

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