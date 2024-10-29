В Ангарске трехлетний ребенок пострадал от лап пантеры

Следственный комитет Иркутской области возбудил уголовное дело по факту нападения пантеры на трехлетнего мальчика, случившегося в передвижном цирке в Ангарске.Как сообщили в следственном ведомстве, вечером 28 октября ангарчанин привел своего маленького сына в частный передвижной цирк, чтобы сфотографироваться с пантерой. В ходе фотосъемки животное набросилось на ребенка. Мальчику потребовалась помощь медиков.Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, предназначенных для детей, не отвечающих требованиям безопасности). Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.Проверку происшествия проводит и Ангарская межрайонная природоохранная прокуратура.«Прокуратура проверит соблюдение законодательства о животном мире, оценит законность приобретения диких животных, их содержания в условиях передвижного цирка. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщили в надзорном ведомстве.По данным телеграм-канала Babr Mash, мама мальчика, пострадавшего от нападения пантеры, не знала о поездке в цирк. С её слов, с отцом ребенка они вместе не живут. Накануне тот забрал сына и решил показать большую кошку. В шапито у мужчины были знакомые: они достали хищницу из вольера для фото, но та накинулась на малыша.Сейчас здоровью мальчика ничего не угрожает: его раны на голове зашили. Ребенок находится под наблюдением специалистов и принимает антибиотики.В цирке, в свою очередь, сообщили, что пантера принадлежит одному из сотрудников и в представлениях не участвует.Фото: Следственный комитет Иркутской области