Происшествия 29.10.2024 в 15:00

В Ангарске трехлетний ребенок пострадал от лап пантеры

Инцидент произошел во время фотосессии с хищником
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Текст: Андрей Константинов
В Ангарске трехлетний ребенок пострадал от лап пантеры
Следственный комитет Иркутской области возбудил уголовное дело по факту нападения пантеры на трехлетнего мальчика, случившегося в передвижном цирке в Ангарске.

Как сообщили в следственном ведомстве, вечером 28 октября ангарчанин привел своего маленького сына в частный передвижной цирк, чтобы сфотографироваться с пантерой. В ходе фотосъемки животное набросилось на ребенка. Мальчику потребовалась помощь медиков.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, предназначенных для детей, не отвечающих требованиям безопасности). Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Проверку происшествия проводит и Ангарская межрайонная природоохранная прокуратура.

«Прокуратура проверит соблюдение законодательства о животном мире, оценит законность приобретения диких животных, их содержания в условиях передвижного цирка. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщили в надзорном ведомстве.

По данным телеграм-канала Babr Mash, мама мальчика, пострадавшего от нападения пантеры, не знала о поездке в цирк. С её слов, с отцом ребенка они вместе не живут. Накануне тот забрал сына и решил показать большую кошку. В шапито у мужчины были знакомые: они достали хищницу из вольера для фото, но та накинулась на малыша.

Сейчас здоровью мальчика ничего не угрожает: его раны на голове зашили. Ребенок находится под наблюдением специалистов и принимает антибиотики.

В цирке, в свою очередь, сообщили, что пантера принадлежит одному из сотрудников и в представлениях не участвует.

Фото: Следственный комитет Иркутской области
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