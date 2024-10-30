Происшествия 30.10.2024 в 09:44
«Ребенок двухлетний смотрит на меня с памятника»
Свекровь девушки, погибшей при взрыве газа в Новосибирске, выступила в суде
Текст: КП-Новосибирск
КП-Новосибирск продолжает следить за судебным процессом по делу двух лжегазовщиков, которых обвиняют во взрыве газа в доме на Линейной, 39. На очередном заседании, состоявшемся 29 октября, выступила свекровь погибшей Надежды Белик и бабушка ее двухлетней дочери.
– Вы мне вернете ребенка, которому два года, вы мне вернете сноху? Вы знаете, что вы полностью наш род, наш клан пустили под откос? У нас все родственники переживают. Все страдают, – сказала женщина на заседании.
Эмоциональный монолог заставил расплакаться обвиняемую Урбах.
– Тысячу шестьсот вы брали за свои услуги… это тьфу! Вы раньше работали в газовой службе, вы знаете, насколько газ опасен, вы все равно туда залезли и столько семей пустили под откос! Я прошу самого сурового наказания. Нам никто их не вернет, а вы живы! А мы ходим туда, на кладбище, и ребенок двухлетний смотрит на меня с памятника. Я никогда не услышу ее голос, не обниму…, - со слезами произнесла свекровь погибшей.
Напомним, на скамье подсудимых оказались двое – Ирина Урбах и Евгений Кавун. Именно они, представляясь сотрудниками газовой компании, что на деле было не так, за деньги меняли трубки в квартирах пенсионеров, в том числе и в доме на Линейной, 39. Там после их работы и случился взрыв, унесший жизни 15 человек.
– Вы мне вернете ребенка, которому два года, вы мне вернете сноху? Вы знаете, что вы полностью наш род, наш клан пустили под откос? У нас все родственники переживают. Все страдают, – сказала женщина на заседании.
Эмоциональный монолог заставил расплакаться обвиняемую Урбах.
– Тысячу шестьсот вы брали за свои услуги… это тьфу! Вы раньше работали в газовой службе, вы знаете, насколько газ опасен, вы все равно туда залезли и столько семей пустили под откос! Я прошу самого сурового наказания. Нам никто их не вернет, а вы живы! А мы ходим туда, на кладбище, и ребенок двухлетний смотрит на меня с памятника. Я никогда не услышу ее голос, не обниму…, - со слезами произнесла свекровь погибшей.
Напомним, на скамье подсудимых оказались двое – Ирина Урбах и Евгений Кавун. Именно они, представляясь сотрудниками газовой компании, что на деле было не так, за деньги меняли трубки в квартирах пенсионеров, в том числе и в доме на Линейной, 39. Там после их работы и случился взрыв, унесший жизни 15 человек.