В Улан-Удэ с утра случилось уже два крупных ДТП

Сразу два ДТП с пострадавшими произошли сегодня утром в Улан-Удэ. Одно уз них случилось на улице Борсоева в районе дома №13. Как сообщил телеграм-канал «Аварком кузов-салон», там «Хюндай Солярис» пошел на поворот через двойную сплошную, в этот момент в него врезалась другая иномарка. В результате аварии пострадали водитель и пассажир «Соляриса», их увезли на скорой.





Второе ДТП произошло на федеральной трассе «Байкал» в районе Сужи. По данным вайбер-чата «Иволга-инфо.24/7», там пострадали сразу три человека. Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, они устанавливают все обстоятельства случившегося.







Фото: Аварком кузов-салон», «Иволга-инфо.24/7»